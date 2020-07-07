Uşak’ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, Uşak-Banaz istikametindeki Derbent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yakınının cenazesi için Çorum’dan İzmir'e yola çıkan Fatih Yıldız idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti. Ardından yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada karı-koca olduğu öğrenilen Asim Mertoğlu (67) ve Arşimet Mertoğlu’nun (63) olay yerinde hayatını kaybederken, Meliha Yıldız (45) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Fatih Yıldız’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)