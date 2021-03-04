Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç’la Çorum sohbeti

ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker, Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç’ı ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini iletti ve Çorum üzerine sohbet etti.

Murtaza Dayanç Kaymakamlık görevi yanında, kayyım olarak Urla Belediye Başkanlığı görevini de yürütüyor. (Haber Merkezi)