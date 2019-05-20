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“Üretimin merkezinde meslek liseleri olacak”

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

“Üretimin merkezinde meslek liseleri olacak”

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:42
“Üretimin merkezinde meslek liseleri olacak”

Özel sektörün rol üstlendiği ortak yönetim modeliyle meslek liseliyi üretimin merkezine koyacak bu projede, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı’nın il teşkilatları ve oda ve borsalarının temsilcilerinin katılımıyla Protokol Yürütme Kurulları oluşturuldu. Protokol kapsamında, Çorum’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olarak belirlendi.

Protokol kapsamında oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu ilk toplantısını Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Çaylak ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurul Başkanlığına Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın seçildiği toplantıda, yeni model ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Çorum TSO Yönetim Kurulu ve Protokol Yürütme Kurul Başkanı Çetin Başaranhıncal, yaptığı açıklamada, 81 il de uygulanacak proje ile özel sektörün önemli bir rol üstlendiğini, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak olan mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinde özel sektörün taleplerinin yerindelik ilkesi ile çözüme kavuşturulacağını, bu model ile mezun olacak çocukların istihdam sorunu yaşamayacaklarını ifade etti. (Haber Merkezi)

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