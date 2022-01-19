“Üretimin devam etmesi için tedbir alınması şart”

“Çorum Ziraat Odaları Başkanlığı İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi. Çorum Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantı sonrasında bir açıklama yapan Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, bölgede 2021 yılında kuraklık yaşandığını hatırlatarak, 2022 yılı ekim sezonu sonuna kadar kuraklığın devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle ürünlerde bu senede rekolte düşüklüğünün yaşanacağının tahmin edildiğini söyledi.

Koordinasyon kurulu olarak çiftçilerin üretime devam edebilmesi ihtimalini belirlemek amacı ile 1 dekar arazi ekimi için ortalama maliyet çıkartıldığını açıklayan Sayan, “Bir dekar arpa-buğday ekimden hasada maliyeti toplam da bin 12 lira olarak hesaplandı. Bu girdi maliyetleri ayçiçeği, patates, soğan, pancar vb. üretiminde kat kat artmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksekliği karşısında çiftçilerimizin üretim yapması mümkün gözükmemektedir” dedi.

Sayan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Fatura desteklemelerinin ve diğer desteklemelerin düşük olması, haşhaş fiyatlarının senelerdir aynı olması, tarımsal sulamada elektrik fiyatlarının yüksek olması, pazarlama sorunu, devlet kurumları tarafından ürün fiyatlarının geç açıklanmasından dolayı çiftçinin ürününü değerinin altında satması, çiftçi eğitimli ara elamanın bulunamaması, kuraklık vb. sebeplerle ürün düşüklüğü sebebiyle çiftçilerimizin banka ve kooperatiflere olan borçlarını ödeyememeleri, yer altı suyunun kullanım ücretlerinin pahalı olması, çeltik ürününün piyasa değerinin altında olduğundan alıcı bulmakta zorlanması, tarım arazilerinin parçalı ve dağınık yapıda olması çiftçilerimizin genel sorunlarıdır.”

Çiftçilerin üretime devam etmesi için bahsi geçen konularda devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini hatırlatan Sayan, üretime ve ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan çiftçilere verilen desteklemelerin artırmasını ve sorunlarının çözüme kavuşmasını talep ettiklerini söyledi.

İlçe Ziraat Odası Başkanlarının katıldığı toplantıda, çiftçi sorunlarının, Türkiye Ziraat Odaları Birliğine ve nezdinde gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. (Haber Merkezi)

