Çorum’da tarım ürünlerinde üretim artışının sulu tarıma geçişinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Ceylan, “5 yıl içerisinde 200 bin dönüm araziyi de suyla buluşturacağız. Çorum’da sulanabilir arazi yüzde 55 seviyelerinde. Hedefimiz sulanabilir arazi oranını 5 yıl içerisinde yüzde 80-85 seviyesine çıkarmak” şeklinde konuştu.

Çiftçilere verilen destekler hakkında da bilgi veren Ceylan, “Çorum’da afet ve kuraklıktan etkilenen çiftçilere 87 milyon lira hesaplarına yatırıldı. Üretimi desteklemek zorundayız. Mazot ve gübre desteği de bir hafta içerisinde geçecek. 2020 yılında çiftçimize 311 milyar destek verildi. Son bir yılı ayrı tutuyoruz. Aynı şekilde 2021 yılı sonu itibariyle Çorum’da çiftçilerimize 390 milyon Bankası kanalıyla verilen destekler. Üretim birinci önceliğimiz. Üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)