“Üretimi çoğaltarak enflasyonu da düşürebiliriz”

Muhtar ve üreticilere tarımsal finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye İş Bankası’nın ürünlerinin tanıtımının yapıldığı program Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda yapıldı.

Programa Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdem Kolabaş, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayati Serbes, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Cavit Temiz, Karadeniz Birlik İl Müdürü Bülent İnce, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, Türkiye İş Bankası Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman, Bölge Satış Müdür Yardımcısı Gamze Özbayraktar Piroğlu, Türkiye İş Bankası Çorum Şube Müdürü Ahmet Ertargın, İş Bankası Tarım Sigorta Uzmanı Seda Yağlı, Tarım Yetkilisi Hakan Şeremet, Müşteri Temsilcisi Mihriban Şahin, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşen Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği 98. Çiftçi Buluşması’nda yüksek enflasyon ve savaş dönemi hatırlatılarak üretimin önemi de vurgulandı.

“ÖZEL BANKALAR ARASINDA EN UYGUN KREDİYİ SAĞLIYORUZ”

Türkiye İş Bankası Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman programın açılışında yaptığı konuşmada, “Çorum deyince akla sadece sanayi değil, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim geliyor. Zor şartlar altında üretime devam etmek meşakkat istiyor. Bizde sizin finansal sorunlarınızı görüşmek için buradayız. Çok hızlı dosya tamamlayan bir bankayız. Özel sektörde en uygun maliyetle kredi bulacağınız bir bankayız. Tarım ve hayvancılığa yönelik bütün işler için bankamızdan kredi alabilirsiniz” dedi.

BÖLÜM: “İMECE KART, MASRAFSIZ KARTTIR”

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü Tarım Uzmanı Metin Yüksel Bölüm tarafından çiftçiye sunum yapıldı. Sunumda İş Bankası’nın üreticilere yönelik başta hasattan hasada ya da kurbandan kurbana yılda bir ödemeli uygun faiz oranlı tarım kredileri, İmece Kart, İmeceMobil, sulama sistemleri kredisi, ELÜS Kredisi, zirai don kredisi gibi ürünleri anlatılırken, üreticilerin finansal anlamda farkındalıklarını yükseltmek üzere gelir-gider dengelerini nasıl sağlayacakları ve finans kuruluşlarını ne şekilde kullanırlarsa faydalarına olacağı konularında eğitim niteliğinde bilgiler aktarıldı.

Türkiye İş Bankası’nın üreticinin tüm finansal ihtiyaçları için destek olduğu, uygun fiyat ve teminat koşullu kredi ve İmece Kart imkanı sağladığı belirtilirken, İŞCEP üzerinden Anında Tarım Kredisi ürünü ile 50.000 TL’ye kadar anında kredi kullandırımının mümkün olduğu ifade edildi.

“ÜRETEN KAZANIR”

Bölüm; “Özel bankalar arasında uygun imkanlarla kredi veren en iyi banka Türkiye İş Bankası’dır. Kuruluşumuzun temel amacı üretim yapan herkese katkıda bulunabilmektir. Bu anlamda yetkili arkadaşlarımız ülkemizin dört bir yanını gezerek tarım bankacılığını anlatmaya çalışıyorlar. Ayrıca İmece kart, masrafsız bir karttır. Mevduat hesabına bağlı bir karttır. Anlaşmalı olan birliklerde sizlere oldukça kolaylıklar sağlıyor. Tarsim sigortasında da İmece Kart’a sigorta yaptırabiliyorsunuz. İş bankası, tarım kredileri konusunda Ziraat Bankasın ne kadar kredi desteği varsa, Türkiye İş Bankası’nda da o kadar destek imkanı var” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada savaş nedeni ile gıdada enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken Bölüm, “Bu sene üreten, malı olan kazanır. Bankalar halen enflasyonun çok çok altında kredi sağlamaktadır. Bu nedenle üretici girdi maliyetlerini şimdi krediler ile karşılar, daha sonra üretimini artırır ve ürününü lisanslı depoları da kullanarak daha yüksek fiyata satarak kazançlı çıkabilir. Önümüzdeki dönemde girdi maliyetleri ve gıda fiyatlarının artacağı değerlendirilmektedir. Banka faizine vereceğiniz para enflasyonun çok altında olacağı için kazançlı çıkabilirsiniz. Bu sene emtia üretimini artırma ve kazanılan parayı harcamama veya doğru yere harcama yılıdır. Üretimimiz ne kadar çok artarsa gıdada enflasyon o kadar azalır. Üretimi çoğaltarak enflasyonu da düşürebiliriz. Tüm dünyada gıda milliyetçiliği yükselen bir değerdir. Bu dönemde üreten kazanır. Bu nedenle üreticilerin bankaları yanlarına almaları gerekiyor” dedi.

Tanıtımın ardından program yemek ikramı ve promosyon dağıtımı ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)