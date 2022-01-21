Üretim ve istihdama takdir
Güncel 21.01.2022, 22:52
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Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ile Yönetim Kurulu üyelerini, Armor Isı Transfer firması sahibi Mahmut Köksal’ı, Karabeyoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldırım’ı ve Mone Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Şamlı’yı ziyaret ettiler.
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Çorum ekonomisine katma değer sağlayan, istihdam yaratan sanayicilere takdir ve teşekkürlerini dile getirdiler.
(Haber Merkezi)
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