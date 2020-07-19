“Üretilmiş haşhaşı imha etmek çiftçiyi yok saymaktır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve diğer parti yöneticileriyle birlikte Mecitözü İlçesi’nin Tanrıvermiş Köyü’nde üreticilerle buluştu.

Burada Köy Muhtarı Hüseyin Kütük ve köy halkıyla bir toplantı yapan Sarıbal, çiftçinin hükümet eliyle adeta cezalandırıldığını söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti olarak üreticinin, alınteri dökenin, çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak, sorunların çözümü noktasında gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını bildirdi.

Türkiye’de doğal afetlerden dolayı bu sene çiftçinin yaklaşık 20 milyar civarında zarara uğradığını bildiren Sarıbal, “Doğal afetin yaşanması kaçınılmazdır. Ancak devlet çiftçisini korumak için gereken tedbirleri almalıdır. Doğal afet yaşamış çiftçinin borcu ertelenmeli, yapılandırılmalı, kredi imkânı sağlanmalı, hibe ve destek verilmeli. Yabancı ülkelerde devlet, üreticisini korumak için her türlü tedbiri alıyor. Türkiye’de ise çiftçi kaderine terkedilmiş durumda. Üreticinin durumu Allah’ın takdirine kalmış” dedi.

Bölgedeki haşhaş üreticilerinin sorunlarına da değinen Sarıbal, parsel numaralarını yanlış bildirdiklerinden dolayı veya bir-iki dönüm fazla ekim yaptıklarından dolayı bu bölgede çok sayıda haşhaş üreticisinin ürünlerinin hasat zamanına kısa bir süre kala imha edilmesinin doğru bir yaklaşım şekli olmadığını anlatarak, “milli servete yazık oldu. Devlet, üretene, alın teri dökene sahip çıkmalı” diye konuştu.

Tanrıvermiş köylüleri ise yıllardır sürüncemede bırakılan sulama göletinin bitirilmesini, tarımsal sulama imkânı sağlanmasını isteyerek, çiftçi kuruluşlarının da çiftçinin yanında olmadığından yakındı.

Sarıbal ve Tahtasız ise sorunların çözümü için mücadele edeceklerini vurguladı. (Haber Merkezi)