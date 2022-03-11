“Üreticiye olan desteğimiz artarak devam edecek”
AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, tarımsal desteklemelerin artarak devam edeceğini söyledi.
Milletvekili Ceylan, göreve yeni başlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Ceylan, kendilerine iletilen sorunları ve çözüm önerilerini Bakan Kirişçi ile paylaştı.
Bakan Kirişçi’ye yeni görevinde başarılar dileyen Ceylan, hep birlikte tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları çözmek, üretimde verimliliği, kaliteyi artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak için çaba göstereceklerini vurguladı.
Görüşmenin ardından bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin ve vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Tarım desteklemeleri ile birlikte üreticiye, yetiştiriciye desteğimiz artarak devam edecektir” dedi. (İHA)
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