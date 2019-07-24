Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103457
ALTIN
261.544
DOLAR
5.7048
STERLİN
7.1263
EURO
6.3572

Üreticinin su isyanı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, kurumunun Çorum’da yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Üreticinin su isyanı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, kurumunun Çorum’da yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:33
Üreticinin su isyanı

Konuşmanın ardından söz alan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kızılırmak’tan salınan suyun yetersiz olduğunu belirterek, çeltik üreticisinin zor durumda olduğunu ifade etti. Üreticinin bir ay daha suya ihtiyacı bulunduğunu ondan sonra gerek olmadığını kaydeden Başkan Gelgör, “Bazı bölgelere suyun çıkmadığı söyleniyor. Çeltik üreticisinin 2 ay daha suya ihtiyacı var. Bu süre sonunda suya ihtiyaç kalmayacak” dedi.

DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri de konuşmasında barajdan yönetmelik gereği saniyede 12.7 m3 su alınması gerekiyor ancak zaman zaman 22-23 m3 su salımı yaptığımız oluyor. Sorun su salımı değil, toprak kanalların düzeltilmemesi nedeniyle arazi kotu yükseliyor. Bu da suyun ulaşmamasına neden oluyor. Tek çare toprak su kanallarının beton hale getirilmesi ancak bunun için de ödenek yok. Ödeneğin olması halinde toprak kanalların beton hale getirilmesi su ulaşımı açısından iyi olacaktır” dedi.

Çorum’daki proje sayılarının 64 olduğunu bunun 53 tanesinin tarım 1 tanesinin enerji, 10 tanesinin ise hizmete yönelik olduğunu belirten Diri, toplam proje tutarının 1 milyar 312 milyon 851 bin 167 lira olduğunu söyledi. Program yılı ödeneğinin 22 milyon 408 bin 873 olduğunu anlatan Diri, fiili ödeneğin 23 milyon 91 bin 687 lira olduğunu yıl içindeki nakdi harcamanın ise 13 milyon 402 bin 975 olduğunu söyledi. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Öğretmenevi’nde basına kahvaltı
Öğretmenevi’nde basına kahvaltı
“Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı”
“Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı”
Eray Tüfekçi’den Basın Bayramı kutlama mesajı
Eray Tüfekçi’den Basın Bayramı kutlama mesajı
İsmail Eker’den kutlama
İsmail Eker’den kutlama
“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”
“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”
“Yerel basının yaşatılması için kamunun ilan desteği zorunlu”
“Yerel basının yaşatılması için kamunun ilan desteği zorunlu”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim