Üreticinin su isyanı

Konuşmanın ardından söz alan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kızılırmak’tan salınan suyun yetersiz olduğunu belirterek, çeltik üreticisinin zor durumda olduğunu ifade etti. Üreticinin bir ay daha suya ihtiyacı bulunduğunu ondan sonra gerek olmadığını kaydeden Başkan Gelgör, “Bazı bölgelere suyun çıkmadığı söyleniyor. Çeltik üreticisinin 2 ay daha suya ihtiyacı var. Bu süre sonunda suya ihtiyaç kalmayacak” dedi.

DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri de konuşmasında barajdan yönetmelik gereği saniyede 12.7 m3 su alınması gerekiyor ancak zaman zaman 22-23 m3 su salımı yaptığımız oluyor. Sorun su salımı değil, toprak kanalların düzeltilmemesi nedeniyle arazi kotu yükseliyor. Bu da suyun ulaşmamasına neden oluyor. Tek çare toprak su kanallarının beton hale getirilmesi ancak bunun için de ödenek yok. Ödeneğin olması halinde toprak kanalların beton hale getirilmesi su ulaşımı açısından iyi olacaktır” dedi.

Çorum’daki proje sayılarının 64 olduğunu bunun 53 tanesinin tarım 1 tanesinin enerji, 10 tanesinin ise hizmete yönelik olduğunu belirten Diri, toplam proje tutarının 1 milyar 312 milyon 851 bin 167 lira olduğunu söyledi. Program yılı ödeneğinin 22 milyon 408 bin 873 olduğunu anlatan Diri, fiili ödeneğin 23 milyon 91 bin 687 lira olduğunu yıl içindeki nakdi harcamanın ise 13 milyon 402 bin 975 olduğunu söyledi. (Erkan BAYATLI)