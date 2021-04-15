“Üreticinin depolardaki ürünü simsar hesabıyla alındı”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, aylardır “patatesler, soğanlar depolarda çürüyor, üretici perişan” dediklerini ancak iktidardan ses gelmediği ve mecburen Millet İttifakı belediyelerin kendi imkânlarıyla üreticinin elindeki ürünü satın alıp vatandaşa dağıttığını söyledi.

Bunu gören Tarım Bakanlığı’nın da hemen harekete geçtiğini ifade eden Özsaçmacı, Bakanlığın üreticinin depolardaki ürününü ise simsar hesabıyla aldığını belirtti.

Çiftçinin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu:

“Kıymetli hemşerilerim; Bu iktidar vatandaşının sesini duymuyor. Aylardır, ‘patatesler, soğanlar depolarda çürüyor, üretici perişan’ diyoruz. İktidardan ‘tık’ yok.

Mecburen Millet İttifakı belediyeleri kendi imkanlarınca, üreticimizin elindeki ürünü satın alıp, vatandaşımıza dağıttı.

Bunu gören Tarım Bakanlığı da, baktı kendi işini Millet İttifakı belediyeleri yapıyor, sonunda harekete geçti. Depolardaki ürünü, simsar hesabıyla alıyorlar ama olsun. Nihayet iyi bir adım attılar. Şunu da belirtmekte fayda var; İşlerin iyi olduğu ülkelerde iktidarlar; ‘satılmayan patates ve soğanı fakire fukaraya, garibe gurebaya bedava dağıtıyoruz’ cümlesini kurmaz. Çünkü işlerin iyi gittiği ülkelerde vatandaş patates soğanı kendisi alabilir.

Kepek ektirmeyi düşünen böyle bir tarım bakanı varken, buna da şükür. Ama sıkıntı sadece patates ve soğanla sınırlı değil.

Diğer üreticilerinin de derdi var.

İktidardan beklentileri açık: kilo başına destek istiyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum; Türkiye’nin bu kaybı telafi edecek imkanı var.

Millet İttifakı belediyelerini beklemeyin, patates ve soğan üreticilerimiz için, geç de olsa attığınız adımı, diğer üreticilerimiz için de atın. Çiftçimizi daha fazla mağdur etmeyin.” (Haber Merkezi)