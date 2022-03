“Üreticimizi desteklemeyi devam ettireceğiz”

Ceylan bu defa TBMM'deki makamında Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık ve Süt Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Damızlık Birliği Müdürü Abbas Mustafa Koz'u ağırladı.

Ziyarette, Çorum'un sorunları ve sorunlara ilişkin yapılması gereken iyileştirme projeleri, iş ve çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Ayrıca, Çorum'un üretim ve ekonomi faaliyetlerinde geliştirmeye açık konularda bilgi alış verişi yapıldı.

Misafirperverliği için memnuniyetini dile getiren Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası'nın çalışmalarında kendilerine verdiği destek için Milletvekili Ceylan'a teşekkür etti.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık ve Süt Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “Bugüne kadar Kendilerine ilettiğimiz her konuyu bizzat ilgili Kurumlar, Bakanlıklar ve Hükümetimiz düzeyinde takip ederek, gelişmelerin bizzat takipçisi oldukları için Vekilimize teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Çorum’daki gelişmeleri ve ihtiyaç alanlarını her gün hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, “Çorum'u ekonomisi, sanayisi, tarımı, turizmi, sanatı, sporu, eğitimi ve tarihiyle dünyada marka kent yapmak için yola çıktık. Geçmişten gelen değerlerimizle Çorum'u gelecek yıllara hep birlikte taşıyacağız. Bunun içinde Borsamız da ortak değerlerimiz etrafında istişare ettiğimiz başlıca kurumlarımızdan bir tanesidir” dedi.

Çorum Ticaret Borsası ile iş dünyası, çalışma hayatı ve ekonomiye ilişkin konularda istişare yaptıklarını belirten Milletvekili Ceylan, heyetin nazik ziyaretlerinde aktaracakları tespitleri de not alarak, takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ayrıca hayvancılık sektörünün sorunlarının da ele alındığı görüşmede Milletvekili Ceylan, hayvancılık sektörü ile ilgili sahada aldıkları talepleri ve STK'ların önerilerini ilgili bakanlıklara ilettiğini söyledi.

Hayvancılığı desteklemek, üretimi güçlendirmek ve gelir düzeyini artırmak amacıyla her türlü çalışmaların yapıldığına değinen Milletvekili Ceylan, “Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)