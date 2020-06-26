“Üreticilerimizi korumak zorundayız”

İl içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvan sevklerinde ise koyun-keçi nakil belgelerinin, il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporlarının alınması gerektiğini söyleyen Sarı, üreticilerin belgesiz hayvan alım ve satım nedeniyle mağdur olabileceğini ifade etti.

Belgesiz hayvanların pazara alınmayacağını ifade eden Sarı, ayrıca kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesini, maske kullanmalarını ve tedbirlere uymalarını söyledi.

“YOL GÜZERGÂHLARINDA VE HAYVAN PAZARLARINDA DENETİMLER ARTIRILACAK”

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Sarı, “Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ediyor. İlimizdeki hayvan pazarlarında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek amacıyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde önceliğimiz Çorum üreticisinin korunmasıdır” dedi.

Sarı, yol kontrollerinde belgesiz veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 831 TL, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 128 TL, nakil vasıtası sahiplerine ise 2.781 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

(Haber Merkezi)