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“Üreticilerimiz ülkeye örnek olmalı”

Çorum’da ilk ve tek “Limuzin Irkı” büyükbaş çiftliği olan Kerem Karaağaç; işletmesinin hastalıktan ari belgesini Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’dan teslim aldı.

“Üreticilerimiz ülkeye örnek olmalı”

Çorum’da ilk ve tek “Limuzin Irkı” büyükbaş çiftliği olan Kerem Karaağaç; işletmesinin hastalıktan ari belgesini Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’dan teslim aldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:10
“Üreticilerimiz ülkeye örnek olmalı”

Kerem Karaağaç’a belgesini takdim eden ve kendisini kutlayan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlattı. Sarı, iki yıldır ilimizde yoğun bir şekilde hastalıktan ari işletme çalışması yaptıklarını vurgulayarak iyi neticeler almaya devam ettiklerini bildirdi. Orhan Sarı ayrıca tüm üreticileri hastalıktan ari işletme olmaya davet etti.

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan üretici Kerem Karaağaç ise şunları söyledi; “Tüm üreticilerin arilik sağlık belgesine sahip olmalarını öneriyorum. Her üretici işletme faaliyetlerini dört dörtlük yaparsa, kazancı da o kadar artacaktır. Bu bilinçle bütün üreticilerimizi hastalıktan ari işletme olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Karaağaç ayrıca İl Müdürü Orhan Sarı’nın bu yöndeki gayretlerini desteklediğini de belirtti.

Törende hazır bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise üreticilerin kazancının ve rekabet gücünün artması için kaliteli bir üretimin şart olduğunu dile getirerek, Hastalıktan Ari işletmelerinin bunun için önemli bir adım olduğunu söyledi. Gayri safi milli hasıladaki payın artması için bu işletmelerin sayısının artması gerektiğini belirten Kaya, birlik olarak bunun için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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