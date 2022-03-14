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Üreticilere yağlı ayçiçek tohumu dağıtıldı

Çorum’da Bin 820 üreticiye 3 bin 460 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. 

Güncel 14.03.2022, 16:06 14.03.2022, 16:20
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Üreticilere yağlı ayçiçek tohumu dağıtıldı

Çorum’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törende bin 820 üreticiye 3 bin 460 torba yağlık ayçiçeği tohumu verildi. Dağıtılan tohumluklarla birlikte kentte yaklaşık 70 bin dekar alanda Ayçiçek ekimi gerçekleştirilecek. 


Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, geçtiğimiz yıl merkez ve ilçelerdeki köylerde dolu afeti yaşandığını hatırlatarak, kuraklıkla birlikte 2021 yılında çok kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sarı, bu yılki yağışlarla birlikte bol ve bereketli bir hasat dönemi geçireceklerini ifade etti. 
Çorum’un bazı tarım ürünlerinde Türkiye’de söz sahibi olduğunu dile getiren Sarı, “Tirtikale üretiminde birinci sıradayız. 
Kuru soğan üretiminde Türkiye’de ikinci sıraya yükseldik. Yeşil mercimekte 4’cü, çeltikte ve ceviz üretiminde 5., ayçiçeği üretiminde 6. sıradayız. Trakya bölgesi ayçiçeği üretiminde birinci sırada. Bu ilimiz adına gurur verici bir gelişme. Buğday üretiminde 20. sıradayız” dedi. 
Çorum’da 37 köyde afetle karşılaştıklarını kaydeden Sarı, “İl Müdürlüğü olarak afet yaşanan köylerde hasar tespiti yapıldı. Dolu hasarı olan yerlerde yapılan çalışma dosya haline getirilerek Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Cumhurbaşkanlığımız tarafından çiftçilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla Valiliğimiz Acil destek hesabına 5 milyon TL ödenek gönderildi” dedi. 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, millete hizmetkar olmaktan, milletin yaralarına merhem olmaktan memnun olduklarını söyledi. Milletin gece-gündüz demeden emrinde olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, pandemi döneminde bir çok devletin sınıfta kalırken, devletin milletinin yanında olduğunu belirtti. 
CHP Çorum milletvekili Tufan Köse ise dolu hasarı yaşayan çiftçilerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, “Kentteki bu sinerji devam ederse Çorum tarımda çok uzun olmayan dönemde üretici kentlerden birisi olacak. Üretimin planlanması lazım. Desteklerin önceden açıklanması lazım. Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savuş kendi kendimize yetmememizin önemini gösterdi. Tarıma bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. 


AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Ziraat Odası ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretimin artması için her alanda çalışma yaptıklarını söyledi. 
Dünya’nın 2020 yılından bugüne pandemi ile uğraştığını hatırlatan Kaya, “Üretim durdu. Nalbur fiyatları arttı. Dünyada fiyatlar bir anda yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte akaryakıt fiyatları artış gösterdi. Hem pandemi hem savaştan kaynaklanan fiyatlar aşağı düşecek. 
Desteklemeler artacak. Çorumda yaptığımız büyük projelerle sulu tarıma geçeceğiz” diye konuştu. 
AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, bin 820 çiftçiye yaklaşık 75 bin dönüm araziye ekim yapmaları için yağlı ayçiçek tohumu gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Çorum’da tarım ürünlerinde üretim artışının sulu tarıma geçişinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Ceylan, “5 yıl içerisinde 200 bin dönüm araziyi de suyla buluşturacağız. Çorum’da sulanabilir arazi yüzde 55 seviyelerinde. Hedefimiz sulanabilir arazi oranını 5 yıl içerisinde yüzde 80-85 seviyesine çıkarmak” şeklinde konuştu. 
Çiftçilere verilen destekler hakkında da bilgi veren Ceylan, “Çorum’da afet ve kuraklıktan etkilenen çiftçilere 87 milyon lira hesaplarına yatırıldı. Üretimi desteklemek zorundayız. Mazot ve gübre desteği de bir hafta içerisinde geçecek. 2020 yılında çiftçimize 311 milyar destek verildi. Son bir yılı ayrı tutuyoruz.. Aynı şekilde 2021 yılı sonu itibariyle Çorum’da çiftçilerimize 390 milyon Bankası kanalıyla verilen destekler. Üretim birinci önceliğimiz. Üretimi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde açıklama da bulundu. 


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, TUİK verilerine göre, TÜİK 202 yılı istatiskleri yayınladı. Verilere göre TR-83 bölgesinde Çorum’da istihdamın yüzde 38’ini tarımın, yüzde 18’ini sanayi, yüzde 44’ünüde hizmetler sektörünün sağladığını açıkladı. Vali Çiftçi,. Tarım sektörünün hizmetler sektöründen sonra tarımın bölgede istihdamı sağlayan ikinci büyük sektör olduğuna dikkat çekti. 
Çorum’daki toprak kullanımı hakkında da bilgi veren Vali Çiftçi, “ilimizin yüzölçümü 12 bin 800 kilometrekare. Bu arazinin 535 bin hektarı tarım alanlarından, 475 bin hektar alanı ormanlık alanlardan oluşuyor. 224 bin hektar alan tarım dışı, 68 bin hektar da çayır ve meralardan oluşuyor. Bu rakamlara bakıldığında Çorum tarım memleketi. Türkiye çapında ilk 10’da olduğumuz tarımsal ürürler var. TUİK 2021 yılı verilerine ilimizde 243 bin tane büyükbaş, 323 bin tane küçükbaş hayvan var. Bunların hepsini topladığımızda tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de hatırı sayılır bir yerdeyiz. Dağıtılan Ayçiçek tohumu ile birlikte Türkiye’de 6. Sıradan daha üst rakamlara yükseleceğiz. Ekili alanlara ilaveten 75 bin dekar yağlık ayçiçeği üretimi yapılacak. Bu son zamanlarda ülkemizde Ayçiçek yağı fiyatlarında düzensiz bir artış var. Onada bir çare olacak” dedi. 
Konuşmaların ardından üreticilere tohumları dağıtıldı. 

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