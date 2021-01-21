Üreticilere Manüel Süt Sağım Makinesi fırsatı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Küçük Aile İşletmelerinde Süt Hijyeninin Sağlanması Projesi" kapsamında hibeli olmak üzere Manüel Süt Sağım Makinesi dağıtımı planlandığının altını çizen İl Müdürü Sarı, “Bu amaçla ilimiz ve ilçemiz sınırlarında yer alan sağmal inek sayısı en az 4 en fazla 5 adet olan ve manüel sağım makinesi olmadığını beyan edip süt sağım makinesi almak isteyen yetiştiricilerimizin il ve İlçe Müdürlüğümüze 22.01.2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)