Üreticilere damızlık koç dağıtıldı

Çorum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında 31 yetiştiriciye yüzde 50 hibeyle 55 adet koç ve 1 teke dağıtıldı. Hayvan pazarında gerçekleştirilen törende bazı hayvan yetiştiricileri damızlık koçları beğenmeyip itiraz ederken, çekilen kura sonucunda küçükbaş yetiştiricilerine koçları teslim edildi.



Törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Esnaf ve Sanayi Odaları Başkanı Recep Gür ile küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

‘PROJE DEVAM EDECEK’

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, tören sırasında yaptığı konuşmada koçları üreticilerin seçtiğini, koçların bakımsız görünseler bile genetiklerinin önemli olduğunu söyledi. Projeyi devam ettirmeyi istediklerini bildiren Sarı, “Üreticilerde kan değişimi çok önemli, o yüzden farklı illerden farklı koçlar getirerek üreticilerimize kura yöntemiyle koçları dağıtmayı sürdüreceğiz. İlimizde küçükbaş üretimi yapan tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



‘DEVLETİN PARASINA BİZLERİN EMEĞİNE YAZIK’

Bir üretici getirilen hayvanların hasta ve bakımsız olduğunu iddia ederek, “Bu gelen koçları sürüye nasıl salacağız? Bizim sürümüzün de düzenini bozar. Aralarında hasta hayvanlar var belki 2 yıl bile yaşamazlar. Devletimizin de parasına yazık bizlerin de emeğine yazık. Gerekirse biz devletimize paramızı hibe edelim ama bu hayvanları sürümüze sokmayalım” diye konuştu. Bazı hayvan üreticileri ise getirilen koçlarda olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.

‘KURALLARA AYKIRI BİR DURUM YOK’

Vali Yardımcısı Recep Yüksel itirazlar üzerine yaptığı konuşmada, “Devlet bir iş yaparken kural koyar, koyduğu kurallara hem biz çalışanların hem de hibeden yararlanan vatandaşların uymasını bekler. Koçların içinde 12 aydan küçük 36 aydan büyük var mı yok. Hayvan cinsi olarak akkaraman cinsi dışında var mı yok. Aşıların belgesi var mı var. Almak istemeyenlerin yerine yedek listeden kişileri ekleyerek koç dağıtımımızı gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı. Oluşturulan yeni listeyle çekilen kura sonucu koçlar yetiştiricilere teslim edildi.