Üretici köylüler sorunlarını tartıştı

Üretici köylünün tarım ve hayvancılıkta yaşadığı sıkıntıları tartışmak ve çıkış yolunu bulmak üzere Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Genel Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tüm Köy Sen Kurucu Üyesi Muharrem Özünel, üreticilerin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumun değerlendirilmesi amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini belirterek, “Soğanda ve patateste getirilen ihracat engellemesi nedeniyle üretilen ürünler çöpe dökülüyor. Tarımsal girdinin pahalı olması da üreticiyi zor duruma sokuyor. Bu nedenle çiftçilerin de tıpkı işçiler gibi örgütlenmeye ihtiyaçları var” dedi.

“TÜM KÖY SEN’İ İLMEK İLMEK ÖRGÜTLEYECEĞİZ”

Genel Başkan Sadık Turan ise toplantıya katılanlara Tüm Köy Sen’in tarihçesiyle ilgili bilgi verdi. Turan, “2001 yılında kurulan ancak mevzuat ve yasalar gerekçe gösterilerek kapatılan sendikamız 2004 yılında merkezi Ankara olacak şekilde yeniden kuruldu. Hukuki mücadelemiz sonucunda genel kurullarımızı tamamladık. Önümüzde yasal engel kalmadığına göre artık sendikamızı ilmek ilmek örgütleyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin geçmişte tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyken bugün saman ithal eden konuma geldiğini söyleyen Turan, “İç savaşla boğuşan Suriye’den buğday, arpa alıyoruz. Tüm bunlar yanlış politikaların sonucu” diyerek, Çorumlu üretici köylüleri Tüm Köy Sen etrafında örgütlenmeye çağırdı.

Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Genel Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, tarımla ilgili sunumunun ardından söz alan çiftçiler de örgütlenmesinin önemine dikkat çektiler.

ÜRETİCİ KÖYLÜLER SENDİKALIŞIYOR

Tarhan Köyü’nden Garip Özgür, “Sendikalaşmamız şart. Çiftçinin hakkını ancak sendikal bir örgütlenmeyle koruyabiliriz. Gelin, örgütlenelim ve sendikamızı kuralım” derken, Kuşsaray Köyü’nden Şenol Yücel de üretici köylülerin bir an önce Tüm Köy Sen etrafında örgütlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda söz alan Ömerbey Köyü’nden Halil Olukçu da “Biz ekmek mücadelesi veriyoruz. Vatanseverliğimizden de kimse kuşku duymasın, çünkü bizler üreten insanlarız. Ziraat Odaları resmi kurum olmaları nedeniyle susmak zorunda. Bize sahip çıkacak olan sendikadır. Üretenler olarak biz birlik olmazsak birileri gelir bizi yönetir. O zaman da şikâyet etmeye hakkımız yok” dedi.

Toplantı, Çorum’da Tüm Köy Sen’in kurulması amacıyla 15 kişilik kurucular kurulu heyetinin oluşturulmasıyla sona erdi. (Taner ŞİMŞEK)