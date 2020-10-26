“Üretici köylü hançerleniyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, “Üretici köylüler olarak biz, tarımda destek üreticiye yapılmalı derken iktidar, şirketler lehine düzenlemelere devam ediyor. Üretici mağdur ediliyor, yoksullaştıkça yoksullaşıyoruz” dedi.

“ÜRETMEMİZ ENGELLENİYOR”

Cumhurbaşkanlığı kararını eleştiren Turan, “Yurt dışından alınan ürünlerden gümrük vergisinin kaldırılarak ithalatın önünün açılması bizi yaralamıyor, alnımızdan kurşunlanıyoruz. Üretici olarak bununla rekabet edemiyoruz. Çünkü ithalat baskısı fiyatları düşürüyor. Artan girdi maliyetleri nedeniyle zaten zorlanıyoruz. Borcu borçla kapatarak üretim yapıyoruz. Bankalara borcu olmayan köylü bulmak zor. Çünkü kredi almadan üretim yapamaz hale geldik. Tarım bakanı Bekir Pakdemirli Şubat ayında TBMM'de 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi görüşmeleri yapılırken “ben bakan olduğum sürece Türkiye hasat zamanı ithalat yapmayacak” demişti. Şubat ayından bu yana daha 8 ay geçti ve Türkiye hasat zamanı tarım ürünü ithalat yapıyor. Mısır hâlâ tarlada. Polatlı, Konya ve Eskişehir çevresinde hasat yeni yapılıyor. Alınan ithalat kararı bugün mü böyle hayır, hep böyle. Ne zaman bir ürünün hasadı varsa o zaman ithalat oluyor. Devlet üretici köylüyü destekleyip, tarımda üretimi artırması gerekirken bizleri üretimden uzaklaştırıyor” dedi.

“TARIMDA DA DIŞA BAĞIMLI OLUYORUZ”

İzlenen tarım politikasının son vuruşlarını yaşadıklarını belirten Turan, “Üretmeyen bir ülke ancak emperyalizme bağlı, sömürge haline gelir. İktidarın dışa bağımlı politikaları tarımı da ekliyor. Yıllarca kendi kendine yeten tarım ülkesi iken, ithalat politikaları ile hem üretemez hem de bağımlı hale geldik be uygulanan politikalar nedeniyle de yoksullaşıyoruz. Ülke tarımı da yerli ve yabancı tarım ve gıda tekellerinin insafına terk ediliyor” dedi.

Üretici köylüleri tarımına, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

AKP iktidarı ülke köylüsü ve tarımı için bir şey yapmadı yapmayacakta diyen Genel Başkan Turan, “Üreticinin söz hakkının olmadığı bu sistemde ithalatta artar, üretimde azalır, yoksullaşma da süreklileşecektir. Bu nedenle örgütlenerek, tarıma, toprağa ve geleceğimize sahip çıkmaktan başka seçeneğimiz yok. Üretici köylünün desteklendiği, tarımda üretimin artırılmasının sağlandığı; ürünlerin fiyatının belirlenmesinde üreticinin belirleyici olduğu bir sisteme gereksinimimiz var” dedi. (Haber Merkezi)