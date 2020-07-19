“Üretici borç batağına saplandı”

Çorum’da haşhaş, patates ve soğan üreticilerinin sorunlarını tespit etmek ve yerinde incelemek üzere bazı ziyaretler gerçekleştiren Orhan Sarıbal, Ömerbey Köyü yakınlarında bir soğan tarlasında üreticilerle buluştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve üretici Halil Olukçu ile birlikte soğan tarlasında inceleme yaparak bilgi alan Orhan Sarıbal, soğan ve patateste maliyetin kilo başına 1 lira olmasına rağmen, çiftçinin 60 kuruştan ürününü satmak zorunda kaldığını söyledi.

Sarıbal, 23 Şubat’ta Çorum’da soğan depolarını gezdiklerini ve çürümeye başlayan soğanları yerinde gördüklerini hatırlayarak, “7 Ocak’ta soğana ihracat kısıtlaması getirildi. Bizler 23 Şubat’ta Çorum’dan hükümeti uyarmıştık. Uyarılarımıza gözlerini kapadılar, kulak tıkadılar. Çiftçinin onlarca masraf ederek ürettiği soğanı depolarda çürüdü. Borçlu olan çiftçi şimdi kara kara düşünüyor. Bu durumun tek sorumlusu yanlış bir tarım politikası uygulayan ve yanlış bir dış ticaret mantığı izleyen hükümete ve tarım bakanına aittir. Buradan iktidara tekrar sesleniyoruz: Her şeye para buluyorsunuz. Saltanata, uçan saraya, yüzen saraya, gezen saraya. Kara günde çiftçinin yanında olun. Çiftçiye zulüm çektirmeyin” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise tarımsal ürünlerin maliyetinin ve taban satış fiyatlarının önceden belirlenmesini isteyerek, “Çiftçi para kazanabildiği işi yapar. Para kazanamayan, zarar eden çiftçi o işi neden yapsın ki? 1 lira maliyeti olan bir ürünü 60 kuruştan satmak zorunda kalan çiftçinin ayakta kalması mümkün değildir. Çiftçiyi korumak zorundayız” diye konuştu.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Sarıbal ve Tahtasız, sorunları Genel Merkez ve Hükümet düzeyinde çözmek için mücadele edeceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)