“Üretici birliklerinin her zaman yanındayız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte dünya süt günü nedeniyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Şevket Avcı ile Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya dünya süt günü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Birlik başkanımızın çalışmaları neticesinde ilimizde ve ilçelerimizde süt üretimi ve kalitesinin artırılması için yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederiz. İlimizin her alanda gelişmesine katkı sunan derneğimizin ve birliğimizin yanında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Birlik olarak üyelere artan maliyetler karşısında destek olmaya çalıştıklarını aktaran Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bizim üreticilerimizin maliyetleri çok yüksek olduğu için çalışmalar başlattık. Üreticilerimizin kaba yem ihtiyacını gidermek için Silaj Paketleme Tesisi’ni kurduk. Ondan sonra süt maliyetlerini düşürmek için çalışmalar başlattık. ikinci silaj paketleme ve yonca, ot silaj paketleme makinesinin verilmesiyle mısır silajı 2019 yılında 30 bin ton yapılması planlanmaktadır. Üyelerimizle 2019 yılı için sözleşmeli mısır ve yonca ekimi yapılmaktadır. Yonca, ot, fiğ silaj paketleme makinesiyle birlikte üyelerimize kaba yem ihtiyacını karşılamak süt ve et üretimine büyük destek sağlayacaktır. Artan keşif yem fiyatlarına karşılık kaba yem tedariki yapılarak üyelerimizin maliyetlerini düşürerek üretime destek sağlanmaktadır. Böylelikle işletmelerine 500 kilogram ve 1 ton slaj paketleriyle 12 ay tedariği sağlanarak istediği zaman kaba yeme ulaşımı sağlanmıştır” dedi.

İl Başkan Yardımcıları ile Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Şevket Avcı’yı ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti olarak ilimizin gelişmesini sağlayan tüm dernek ve birliklerin yanındayız. Elimizden ne geliyorsa sizlerle birlikte yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Birlik Başkanı Şevket Avcı da ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, "Bizlerde sizlerin ve devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)