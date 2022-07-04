Üretici birliklerine makine desteği

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, İl Genel Meclisi üyeleri, üretici birlikleri yöneticileri, esnaf odası başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Tarım Müdürü Sarı bir konuşma yaparak ilimizde kişi, kurum ve kuruluşların sağladığı birlikteliğin önemine değindi. Milletvekili Ceylan’a teşekkür eden Sarı, program kapsamında dağıtılacak makinelerle ilgili bilgi sundu.

Daha sonra sırasıyla Birol Alanbay, Yücel Saygı, Yılmaz Kaya, Mehmet Sayan, Mehmet Bektaş ve Lemzi Çöplü birer konuşma yaparak üretici için yapılan çalışmaların ilimiz tarımına katkısını anlattı.

GÜLTEKİN: “ÇORUM’UN BİRLİĞİNE HAYRANIM”

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin de 11 ilin kalkınmasına ve gelişmesine proje bazlı destek veren bir kurum olduklarını dile getirerek sorumluluk bölgelerinde Çorum ve Tokat'ın birliktelik ruhu ve üretme heyecanıyla diğer illerden ayrıldığı vurguladı. 2022 yılında bugüne kadar Çorum’a 10 milyon TL’lik destek sağladıklarını, istedikleri ek bütçe desteğinin de önümüzdeki günlerde onaylanacağını ve yıl sonuna kadar ilimize 30 milyon TL daha destek sağlama imkanına kavuşacaklarını anlatan Gültekin, “Çorum ve Tokat'a birliği, bütünlüğü, çalışkanlığı, üretkenliği açısından hayranım. Bir il birlikte ve bütünlük içinde hareket ederse kazanıyor” diye konuştu.

“1 MİLYARLIK DESTEK”

Çorum’da sağlanan güzel birliktelik sayesinde her zaman başarılı olunduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, çiftçi üretmeye devam ettiği sürece desteklerinin de süreceğini kaydetti.

Kentteki birlikte hareket etme kültürü sayesinde projelerden yüksek oranda yararlanabildiklerini vurgulayarak 2021 yılında 400 milyon lira tutarında hibe desteği alındığını kaydeden Ceylan, “Daha önce neden bu kadar verilmiyordu? Çünkü ekonomiyi yönetmek, milletle dertlenmek, milleti odak noktasına alıp hizmet yapmakla oluyor bu işler. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Allah izin verirse daha da iyi olacağız” dedi.

Çorum’da yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, Diş Hastanesi, Polis Moral Eğitim Merkezi, Adliye Binası ek binası, Adli Tıp Kurumu Merkezi ve Eski Devlet Hastanesi’nin durumu hakkında bilgiler veren Ceylan bu projelerin toplam bedelinin ise 1 milyar TL olduğunu sözlerine ekledi.

“ÇORUM ÇİFTÇİSİ TÜM ÜLKEYİ DOYURABİLİR”

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da köklü ve ciddi bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde çiftçinin desteklenmesinin bir devlet politikası olduğunu kaydetti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çiftçi milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak bu sözün yerine getirilmesi için devletin gereken her türlü çalışmayı yaptığını anlatan Kubalı, “Çiftçi bu ülkenin başının tacıdır. Çiftçi bu ülkenin gerçek sahibidir. Çiftçi bu ülkenin üretenidir. En çok hizmeti en çok ilgiyi hak edendir. Çiftçi üretir, yokluklar karşısında direnir. Ve çiftçi ülke ekonomisine katkıda bulunur. Hepimiz köylü çocuğuyuz ve bundan da gurur duyuyoruz. Biz öyle bir devletiz ki yokluklardan var olmasını bilmişizdir. Çorum’da da farklı bir kalkınma politikası uygulanıyor. Biz burada üretici birlikleri ile devleti buluşturduk. Sağlanan bu birliktelik ile üretilen projeler kalkınmaya katkı sağlıyor. Burada demokratik bir yönetişim sistemi uygulanıyor. Çorum sadece tarım potansiyeli ile bile tüm ülkeyi doyurabilecek durumdadır. Yeterki çiftçiyi daha fazla destekleyelim. Çiftçinin yanında olalım. Bu yeni makineler ile Çorum çiftçisinin üretim kapasitesi de artacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 10 milyon lira değerindeki Taş Sırlama Tırmığı, Taş toplama, Sıra Bağımsız Silaj Biçme, kendinden yürür Silaj Hasat, süt soğutma tankları, çift rotorlu akrobatik ot tırmığı, Bal Dolum ve Paketleme, yem kırma, yem ezme, mobil aşı yolu, çift yönlü sıyırgı, koyun kırkım, damperli el arabası, hayvan kantarı, hayvan yemliği, koyun yıkama makinesi Çorum Ziraat Odası, Arı Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yöneticilerine teslim edildi. Teslim töreninin ardından ise protokol üyeleri makineleri inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra ise program kapsamında yemek düzenlendi.

(Volkan SINAYUÇ)