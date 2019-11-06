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“Üreten Türkiye olalım”

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan, partilerinin ‘Üreten Türkiye’ sloganı ile yola çıktığını belirterek tamamen yerli projelere imza attıklarını vurguladı.

“Üreten Türkiye olalım”

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan, partilerinin ‘Üreten Türkiye’ sloganı ile yola çıktığını belirterek tamamen yerli projelere imza attıklarını vurguladı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:21
“Üreten Türkiye olalım”

Gençlerin neden Yeniden Refah Partisi demesi gerektiğini açıklayan Ali Tufan gençlerin okudukları bölümlere göre istihdam edilmek ve öğrendiği meslekte kolay iş bulmak istediğini hatırlattı.

Günümüz Türkiyesi’nde işin ehli olmayan sadece tanıdığı olanların işe alındığını söyleyen Tufan, “Yeniden Refah Partisi’nin ilk sözü işi ehline vermektir. Ayrıca üreten Türkiye sloganı ile yola çıkmıştır. Biz gençler üretmek istiyorsak bizim için büyük bir fırsat bunun en büyük örneği de rahmetli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan dır. Geçmişteki yaptığı projeler hepimizin malumudur. Şimdi sıra bizde hep birlikte Yeniden Refah Partisi çatısı altında üreten, tamamen yerli tamamen bize ait projelere imza atmaktır. Hadi gelin hep beraber yaşanabilir bir Türkiye inşa edelim” dedi.

(Mehmet DALAR)

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