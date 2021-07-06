“Üreten Türkiye için mücadele ediyoruz”

Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Ergül Eseryağar ile birlikte ÇORUM HABER’i ziyaret eden Güçlü “Milletimizi, vatan ve üretim için Vatan Partisi'ne üye olmaya davet ediyoruz” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye’nin artık Amerika ile sorunlarını silahlı bir şekilde çözmeye başladığını, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve diğer askeri harekatların da buna birer örnek oluşturduğunu söyleyen Güçlü, güvenlik alanında, üretimde, sağlıkta ve eğitimde Türkiye’nin daha ileri düzeyde hamleler yapmasının önemine değindi. (Haber Merkezi)

