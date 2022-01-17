Üreten, istihdam sağlayan hemşehrilere saygı, şükran
Güncel 17.01.2022, 19:30
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AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Ece Banyo, Tekin Karo ve Birlik Kiremit fabrikalarını ziyaret ederek, sahipleri Erdem Çenesiz, İsa Tekin, Adnan Türkoğlu ve Arap Gürlek’le görüştü.
Yusuf Ahlatcı’nın Ece Banyo ziyaretine, yardımcıları Emre Turan ve Yılmaz Peker, Tekin Karo ve Birlik Kiremit ziyaretlerine ise yardımcıları Murat Günay ve Ercan Daşdan katıldı.
İl Başkanı Ahlatcı, “Çorum’umuz için, ülkemiz için üretim yapan, ekonomimize katkı sağlayan, istihdam yaratan tüm hemşehrilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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