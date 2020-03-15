Unutulmaz şairlerin şiirleri ve türkülerle görkemli dinleti

Çorum Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretmenleri Özgen Bıyıkoğlu, Arif Kaya ve Recep Çakır tarafından konferans salonunda düzenlenen “Şiiristan” adlı şiir ve türkü dinletisine Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, okul yöneticileri, Okul Aile Birliği Başkanı ve üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Türk edebiyatının unutulmaz şairlerine, onların duygu yüklü şiirlerine ve türkülerine yer verilen şiir dinletisinde, Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri Cansu Kaplan, Dilara Gürses, Seren Tavuz, Eda Akcu, Can Karakaş, Tarih Öğretmeni Soner Özbay, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci görev aldı. İki bölüm halinde gerçekleşen dinletinin ilk bölümünde Halk kültüründen beslenen Âşık Veysel, Abdurrahim Karakoç ve Neşet Ertaş’ın türküleri, hikayeleri, bozlakları; Yunus Emre’nin ney eşliğinde ilahileri, Mevlana’nın şiirleri ve semazen gösterileri yer aldı. Yine Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinin okuduğu türküler dinleyenler tarafından büyük alkış aldı. İkinci bölümde ise, Cumhuriyet dönemi ve yakın dönem şairlerinden Necip Fazıl, Cemal Süreya, Ümit Yaşar Oğuzcan, Attila İlhan, İlhan Berk, Orhan Veli ve Can Yücel’in şiirlerine yer verilen dinletide, Kadınlar Günü dolayısıyla Okul Aile Birliği Başkanı Özden Sak da, öğretmen ve konuklara karanfil dağıttı. Şiir Dinletisi için Türkiye’nin dört bir yanından şairlerin portre karikatürlerini çizerek Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ulaştıran karikatüristler Sönmez Yanardağ, Saadet Demir Yalçın, Tan Oral, Eray Özbek, Kürşat Coşgun, Hayati Boyacıoğlu, Mehmet Zeber, İsmail Kar, Serpil Kar, Tayyar Özkan, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Ramazan Özçelik, Bülent Karaköse, Murat İlhan, Rıfat Küçükşahin, Akdağ Saydut, Ahmet Ümit Akkoca, Recep Özcan, Şadiye Çakın, Asaf Budak, Abdülkadir Demirhindi, Mehmet Kahraman ve Cem Güzeloğlu öğrencilerde sanat zevkini aşılamak adına “Şairlerimiz Portre Karikatür Sergisi” düzenlenmesine katkıda bulundu.

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, "Sanatın her dalına duydukları ilgi ve sergiledikleri yeteneklerinden dolayı öğrencilerimle gurur duyuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)