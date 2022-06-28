Unutulmaz Özler Lokantası’ndan şimdi de emsalsiz “ciğer lezzeti”

Emrah Akçadağ ve Musa Kaya’nın sahibi olduğu Ciğerci Özler’de aynı anda 220 kişiye hizmet verilebiliyor. Kapalı ve Açıkhava salonu bulunan işletmenin tüm ürünleri, kendi besi çiftliğinden, hijyenik ortamda temin ediliyor. Süt kuzusu ciğer ise adeta lezzetin doruğu.



Ciğerci Özler’de kuzu ciğer şiş, Adana kebap, şaştım kebabı, patlıcan kebap, beyti, Urfa kebap, karışık ızgaralar, közde yaprak döner, ızgara köfte, kuzu şiş, kuzu pirzola, kuzu lokum, dana bonfile, kuzu kaburga, tavuk ızgaralar, tavuk şiş, şinitzel, tavuk pirzola,tava bonfile, tava lokum, kiremit sac tava, kaymaklı ekmek kadayıfı, künefe, sütlaç, şekerpare, tel kadayıfı ve triliçe bulunuyor.

Emrah Akçadağ ve Musa Kaya, toplantılar, özel günler, toplu yemekler için de hizmete hazır olduklarını belirterek, “Güler yüzlü ekibimizle, Çorumluların damak zevklerini karşılamaya bekliyoruz” dediler.



(Uğur GÖRKEM)

