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Unutulmaz bir gün geçirdiler

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi iş birliği ile evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınlarına yönelik sosyal bir etkinlik düzenlendi.

Unutulmaz bir gün geçirdiler

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi iş birliği ile evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınlarına yönelik sosyal bir etkinlik düzenlendi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
Unutulmaz bir gün geçirdiler

Evde sağlık hizmetlerinin amaçları içerisinde yer alan “hasta ile aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek” olmak amacıyla İl merkezinde ikamet eden evde sağlık hizmeti alan hastaların moral ve motivasyonlarını artırmak, hastaların rahatsızlıklarını bir an olsun unutturmak ve hoşça vakit geçirmek için gerçekleştirilen etkinlik Buhara Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, hasta ve hasta yakınları, evde sağlık hizmetlerinde görev alan personeller hastane yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın ve İl Sağlık Müdürü Sobacı’nın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte müzik dinletisi eşliğinde sosyal etkinlikler düzenlendi.

Unutulmaz bir gün geçiren hasta ve hasta yakınları, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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