Unutulmaya yüz tutan kültürel değerler tanıtıldı

E-Twining projesinde Çorum, Sivas, Manisa, Çanakkale, Muğla, Ordu, Aydın ve İspanya’dan öğretmenler; öğrencileriyle el ele verip gençlerin unutmaya yüz tuttuğu değerlerle canlandırmayı amaçlıyor.

Projede, geleneksel çocuk oyunları, proje logosu kodlaması gibi etkinliklerle öğrenciler hem eğlendiler hem öğrendiler.

Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Asu Berk ve proje kurucusu Özlem Süer liderliğinde ebru çalışması etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında öğrencilere ve öğretmenlere ebru sanatının incelikleri anlatılarak uygulama yapmalarına imkân sağlandı. Yapılan çalışmalar hafta boyunca sergilenerek okul duvarlarını renklendirdi.

KADEŞ Halk Oyunları Derneği ile yapılan etkinlikte dernek eğitmenleri Emine Özten ve Mustafa Çoksoy, Çorum yöresi oyunlarından Çorum çiftetellisini öğrencilere öğreterek kültürel değerlere farkındalık oluşturdular.

(Haber Merkezi)