Ünü Türkiye sınırlarını aşan demir ustası, 11 ülkeye bıçak gönderiyor

Meslek lisesi torna tesviye bölümünden mezun olan Abdulsamet Poyraz, 20 yıldır baba yadigârı olan sıcak demir mesleğini sürdürüyor. Ateş karşısında saatlerce demir döven Poyraz, 5 yıl önce bıçak da üretmeye başladı. Babasından öğrendiği demir işçiliğinin tüm inceliklerini, bıçaklara olan tutkusuyla birleştiren Poyraz, şimdi siparişlere yetişemiyor. Kale Mahallesi’nde bulunan dükkanında sertifikalı çeliklerden el emeği bıçaklar yapan Poyraz’ın, ünü de ülke sınırlarını aştı. İnternet üzerinden de siparişler alan Poyraz, ABD başta olmak üzere İspanya, Katar, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Almanya, Belçika, İtalya, İsviçre gibi ülkelere bıçak gönderiyor.

Ürünlerinin yurt dışında kendi reklamını yaptığını söyleyen Poyraz, “Bu işlerle uğraşan insanlar, genelde bir arada olurlar. Birbirlerinden görüyorlar ve bana yeni siparişler veriyorlar. Yaptığımız bıçaklar bize referans oluyor. Ömür boyu garanti verdiğimiz için insanlar bize güveniyor. Avrupa'dan çeliği alıp bıçak yapıp tekrar Avrupa'ya satmak kolay bir iş değil. Bu kadar ünlenmesinin nedeni ise kaliteli malzeme ve kaliteli işçilikten kaynaklanıyor. Çok sayıda ünlüden de bıçak siparişi alıyoruz. Özellikle yurt dışındaki devlet başkanlarına hediye bıçak gönderiliyorum. Siyasi parti liderlerine bıçaklar gidiyor. Bıçaklarımda sertifikalı çelikler kullanıyorum. Bıçaklar el yapımı olduğu için yapım süreci de çok meşakkatli oluyor.3 türlü bıçak üzerinde çalışmalarımı yoğunlaştırdım, en çok askeri bıçaklar, av bıçakları ve kamp bıçakları tercih ediliyor. Bazı müşteriler ise bıçaklarını kişiselleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir müşterim bıçak siparişi verdi, bıçağın tüm yapım aşamalarının fotoğraflanması ve video çekilmesini istedi. Bıçağın hikayesinin oluşturulmasını istedi. Bu durum beni biraz şaşırttı ama isteğini yerine getirdik. Müşterimiz bıçağı çocuklarına miras bırakacakmış” dedi.