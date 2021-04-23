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Ünlülerle, çocuk istismarına dikkat çekmek için kampanya

Güncel 23.04.2021, 21:46
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Ünlülerle, çocuk istismarına dikkat çekmek için kampanya

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun öncülüğünde, çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram’da büyük bir kampanya başlatıldı. 
Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını istiyor. 
Pek çok ünlü oyuncu, Uraz Kaygılaroğlu’nun instagram hesabına konuk olmaya başladı. 
  Türkiye’de 55 ilde, yaklaşık 75.000’i aşkın gönüllüsü ile faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar binlerce okulda, pek çok üniversitede eğitim verdi, farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi ve halen çalışmalarına devam ediyor. (Haber Merkezi) 
 

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