Ünlü sanatçı Çorum’a geldi, sevenleri fotoğraf sırasına girdi

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın da yer aldığı ziyarette Çorumluların bayramını kutlayan Hakkı Bulut, “Nasip olursa 7 Ağustos’ta Çorum’un Ovakarapınar Köyü’nde bir düğüne katılıp konser vereceğim. Sizleri de bekliyorum. Konseri Halil Bayrak organize etti. Kendisi yakın dostumdur. Bugün de onu görmek için Çorum’u ziyaret ettim. Kendisine de beni Çorum halkıyla buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.