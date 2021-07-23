Ünlü sanatçı Çorum’a geldi, sevenleri fotoğraf sırasına girdi
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakkı Bulut, Samsun’da katıldığı bir festival sonrası Çorum’u ziyaret etti. Star Müzik Organize’de Halil Bayrak’ın misafiri olan Hakkı Bulut, hayranları için CD’lerini imzaladı, sevenleri ile hatıra fotoğrafı çekindi.
Güncel 23.07.2021, 15:27 23.07.2021, 15:31
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Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın da yer aldığı ziyarette Çorumluların bayramını kutlayan Hakkı Bulut, “Nasip olursa 7 Ağustos’ta Çorum’un Ovakarapınar Köyü’nde bir düğüne katılıp konser vereceğim. Sizleri de bekliyorum. Konseri Halil Bayrak organize etti. Kendisi yakın dostumdur. Bugün de onu görmek için Çorum’u ziyaret ettim. Kendisine de beni Çorum halkıyla buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
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