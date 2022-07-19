Ünlü ressamlar Çorum’da

21 ressam, “Sanat Buluşması” etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi’nin misafiri oldu. Ressamlar, Ahmet Türe, Ali Düzgün, Aslı Özen, Aynur Mahmudova Kaplan, Birtan Çakmakçı, Bünyamin Balamir, Elif Yılmaz, Emine Kasap Karakoç, Gafur Uzuner, Gülay Birben, Güzin Arısoy, Birsen Çeken, Mehmet Akif Orçan, Muteber Burunsuz, Hüseyin Yıldırım, Sena Sengir Aydın, Siret Uyanık, Tülay Deniz Gümüş, Yusuf Akgün, Zehra Sengir ve Ziver Kaplan’ın yer aldığı heyet Buhara Kültür Merkezi, Çorum Belediyesi Sanat, Müzesi ve Galerisi, Dikiciler Arastası ve Veli Paşa Hanı’nı gezdi.

Velipaşa Konağı’nda ressamlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kültürel ve sanatsal çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İskilip, Alacahöyük ve Boğazkale’yi de gezecek ressamlar, “Sanat Buluşması” etkinlikleri kapsamında atölye çalışmaları yaparak sergi açacak. Sergiler yarın saat 17.00’de Belediye Sanat Galerisi’nde ve 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Velipaşa Hanı’nda olacak.

(Volkan SINAYUÇ)

