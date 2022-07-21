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Ünlü ressamlar 80 yıl sonra Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun hatırasını canlandırdılar

39. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri çerçevesinde Çorum’a gelen Türkiye’nin önde gelen ressamları Velipaşa Hanı’nda ünlü şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun hatırasını canlandırdılar. 

Güncel 21.07.2022, 19:55
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Ünlü ressamlar 80 yıl sonra Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun hatırasını canlandırdılar

1942 yılında dönemin hükümeti tarafından Anadolu izlenimlerini sanata aktarması için Çorum’a gönderilen Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Velipaşa hanı girişindeki han kahvesi önüne tuvalini kurarak 7 adet tabloyu Çorum izlenimlerden ilham alarak yapıyor. 

80 yıl sonra bugün Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali nedeniyle Çorum Belediyesi’nin davetlisinin olarak Velipaşa hanında buluşan kentteki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri aynı yerde tuallerine yansıtırken ünlü ressamında hatırasını yaşattılar. Ünlü ressamlar aynı zamanda lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Velipaşa hanında ressamlarla bir araya geldi. Ünlü ressamlar ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Aşgın, daha sonra tualin başına geçerek resim yaptı. Başkan Aşgın, çizdiği resimle ressamlardan tam not aldı. 

Programın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak atıl vaziyetteki 150 yılık geçmişe sahip ve Türkiye’nin en Türkiye’nin en büyük ahşap hanlarından birisi olan Velipaşa Hanı’nın restorasyonunu yaptırdıklarını, han içerisine kurulacak olan şehir müzesi için çalışmalar devam ederken han kahvesi için de hazırlıklar sürdüğünü belirterek, 150 yıl sonra han kahvesinin kuruluş amacına uygun olarak hayat bulacağını söyledi. 

1942 yılında dönemin hükümeti tarafından ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun Anadolu’ya gönderilerek gözlemlerinin resmedilmesinin istendiğini hatırlatarak, “Bedri Rahmi Eyüpoğlu 80 yıl önce Çorum’a geldiğinde han kahvesinde oturuyor ve günlerce gözlem yapıyor. Hana gelip gidenleri gözlemliyor. Şehri geziyor. Zamanın büyük kısmını han kahvesinin önünde geçiriyor. 7 tane resim yapıyor. Elimizde o resimlerden bir tanesi mevcut” dedi. 

Rahmi Eyüpoğlu’nun 1942 yılında yaptığı resim hakkında bilgi veren Aşgın, “80 yıl sonra han kahvesini tekrar ihya ediyoruz. Çorum belediyesi olarak sosyal tesis formunda Velipaşa han kahvesini açıyoruz. Şuan çalışmalar bitmek üzere. Yine kaldığı yerden han kahvesi olarak devam edecek. Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nu da rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslarası Hitit Fuar ve Festivali’nin tekrar yaptıklarını belirten Aşgın, “Dolu dolu bir festival düzenledik. Festivalin konsept olarak bu yılki en önemli farkındalığı sanat. Ticaretin, sanayinin, sevginin, barışın, kardeşliğin merkezi olan şehrimizde bu anlamda sanat bizim için çok önemli. Ortak dilimiz sanat, ortak kültürümüz sanat ve resim. Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na atfen 80 yıl sonra yine aynı yerde sanatçılarımız izlenimlerini tuallerine döküyorlar. Türkiye’nin farklı bölgesinden 20 ünlü ressamı şehrimizde misafir ediyoruz. Burada ünlü ressamlarımızı geleceğin ressamları ile buluşturuyoruz” diye konuştu. 

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