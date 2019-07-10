Unlu mamullere denetim

Gıda kontrol ve denetim hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla hedeflenen çapraz denetim, Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli 2 kontrol görevlisi tarafından Çorum Merkez ilçe ve Sungurlu İlçesinde unlu mamuller üretimi yapan 25 adet işletmede resmi kontrol ile gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletmelerin asgari, teknik ve hijyenik koşulları sağlayıp sağlamadığı, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgen mücadele kayıtları, çalışan personelin hijyen eğitimleri ve personel hijyeni kurallarına uyup uymadıkları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları, etiket ve izlenebilirlik kontrolleri yapılarak tespit edilen olumsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler uygulandı. (Haber Merkezi)