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Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Güncel 27.07.2021, 23:08 27.07.2021, 23:13
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Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.

TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI SEVCAN ORHAN'DAN KOVİD-19'A KARŞI AŞILANMA ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın da yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Orhan, kamu spotunda, "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı, farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen siz de aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

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