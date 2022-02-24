Ünlü gurme yine net konuştu: "Türkiye’nin en iyisi Çorum"

Gastronomi Uzmanı ve Gurme Ömür Akkor, Gazeteci Fatih Altaylı'nın BloombergHT televizyonunda programına konuk oldu. Altaylı'nın "Peki bütün her yeri biliyorsun. Anteplisin. Adana ve Kayseri tarafın var. Sana göre gastronomik açıdan en zengin yer neresi?" şeklinde sorusuna, ‘Yozgat ve Çorum’ diye karşılık verdi.

Akkor’un Çorum ve Yozgat sözlerine şaşıran Altaylı, “Geçtiğimiz gün Adnan Şahin de aynı şeyi söyledi” diye konuştu.

Çorum ve Yozgat’ın gastronomi mutfağı alanında Türkiye’nin en iyi iki kenti olarak sıralayan Ünlü Gurme Ömer Akkor ise "Zaten malzeme çok olduğu zaman yemek yapmamak anormal. Elektrik var, su var, malzeme var yapıyorsun. Un mesela. Un olduğu için ekmekle ilgili her şey malzeme. Çorum'da leblebiye sıra gelmez” dedi.

Akkor, daha önce TRT'de yayınlanan ve Pelin Çift'in sunduğu programda Çorum mutfağını en iyi mutfak olarak ilan etmişti. Ünlü sunucu Pelin Çift de, kısa sürede Çorum'a gitmeleri gerektiği mesajını vermişti.