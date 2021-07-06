“Üniversiteyi tercih edecek adaylar için farklı bir üniversite”

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında 30 Eylül 1995 tarihinde imzalanan anlaşmayla kurulan Özel Statülü Devlet Üniversitesi olduklarını belirten Atmaca, “Üniversitemizin genel yönetimi, ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle, sekiz kişiden müteşekkil bir Mütevelli Heyet tarafından yürütülmektedir. Mütevelli Heyeti Başkanımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Rektörümüz Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekilimiz ise Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev’dir.

Misyonumuz, ortak kültür değerlerimizle donanmış, özgüveni yüksek, toplumsal sorumluluk sahibi, uluslararası düzeyde istihdam edilebilir bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz ise, üniversiteler dünyasında saygın bir üniversite olmaktır” dedi.

Öğretim dilinin Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi olduğunu ve her iki dilin de hazırlık sınıflarında ileri düzeyde öğretildiğini kaydeden Atmaca, üniversitelerinde 11 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 7 araştırma ve uygulama merkezinin bulunduğunu söyledi.

“NİÇİN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ?”

Üniversite mezunlarının hem Türkiye’de ve Türkiye’nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan’da ve Kırgızistan’ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip olduklarını kaydeden Atmaca, “Bu, geniş bir coğrafyada istihdam edilebilme imkânı sağlamaktadır. Mezunlarımız 5 kıtada, 43 ülkede istihdam edilmektedirler.

Özel statülü bir devlet üniversitesi olan üniversitemizin diplomaları, Türkiye’de ve Kırgızistan’da devlet üniversitelerinin verdiği diplomalara denktir ve aynı hakları sağlar.

Yükseköğrenimleri için üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz eğitim-öğretim ücreti ödememektedirler.

Öğrencilerimiz üniversitemizin başarı durumuna göre verdiği karşılıksız burslardan yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’den gelen öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Burs ve Öğrenim Kredisi imkânlarından da faydalanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Üniversitede Kırgızistan’ın alanında uzman ve seçkin öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye’den 35 değişik üniversiteden görevlendirilen 68 seçkin öğretim üyesinin görev yaptığını belirten Atmaca, 6 değişik ülkeden öğretim üyesinin istihdam edildiğini bildirdi.

DR. SERHAT ATMACA KİMDİR?

1980 yılı Osmancık doğumlu, aslen Çorum/Dodurga’lıdır. İlköğretim ve orta öğretimini Çorum’da, lisans ve lisansüstü öğrenimini ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde tamamlamış, hali hazırda aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Mezunlar Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.” (Haber Merkezi)

