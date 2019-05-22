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Üniversite’ye “İŞKUR Hizmet Noktası” açıldı

Hitit Üniversitesi ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Hitit Üniversitesi Sosyal ve Teknik Meslek Yüksekokulları Kampüsü’nde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

Üniversite’ye “İŞKUR Hizmet Noktası” açıldı

Hitit Üniversitesi ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Hitit Üniversitesi Sosyal ve Teknik Meslek Yüksekokulları Kampüsü’nde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:51
Üniversite’ye “İŞKUR Hizmet Noktası” açıldı

Sosyal Bilimler MYO Müdürü, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Işık, bu çalışmanın üniversite bünyesinde bulunan merkez meslek yüksekokullarında uygulanmaya başlanan İşyeri Uygulaması Eğitim Sistemi’nin bir parçası olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Işık, İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde öğrencilerin iş dünyasına katılımı, istihdam projeleri, devlet teşvikleri, işbaşı eğitim programları gibi konularda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmelerinin amaçlandığını belirtti.

İŞKUR Hizmet Noktası’nın Pazartesi ve Çarşamba günleri 13.00- 17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vereceğini kaydeden Doç. Dr. Işık, bu hizmetin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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