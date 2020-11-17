Son Dakika

Üniversiteye hazırlanan gençlere Vali Çiftçi’den kitap hediyesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilimizde üniversiteye hazırlanan çok sayıda genci ağırladı.

Güncel 17.11.2020, 19:25
40
Üniversiteye hazırlanan gençlere Vali Çiftçi’den kitap hediyesi

Vali Mustafa Çiftçi, “Eli kalem tutan yüreklerin geleceği için bir damla ışıkta siz olur musunuz” isimli proje kapsamında ilimizde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Proje kapsamında öğrencilerle sohbet eden, onlara bazı tavsiyelerde bulunan ve bol bol kitap okumalarını da öğütleyen Vali Çiftçi, öğrencilere kitap hediye etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 17 Kasım 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:22
Öğle 12:30
İkindi 15:05
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@