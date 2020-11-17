Üniversiteye hazırlanan gençlere Vali Çiftçi’den kitap hediyesi

Vali Mustafa Çiftçi, “Eli kalem tutan yüreklerin geleceği için bir damla ışıkta siz olur musunuz” isimli proje kapsamında ilimizde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Proje kapsamında öğrencilerle sohbet eden, onlara bazı tavsiyelerde bulunan ve bol bol kitap okumalarını da öğütleyen Vali Çiftçi, öğrencilere kitap hediye etti.

(Haber Merkezi)