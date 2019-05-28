Rektörlük devir-teslimi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Senato Toplantı Salonu’nda bir tören düzenlendi.

Tören esnasında 2011yılından buyana Hitit Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar hakkında özet bir bilgi sunan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Görevi devraldığımızda üniversiteye ait arazi yokken bugün 2.7 milyon metrekarelik bir araziye sahibiz. 2011 yılında devraldığımız üniversitede İnkılap Tarihi, İngilizce, Türkçe dersleri için hocalar liselerden geliyordu. Bugün ise üniversiteler arasında geldiğimiz sıralama belli. Bu nedenle değerlendirme yapılırken doğru ve vicdani değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Çorum’da yapılabilecek birçok önemli projenin bulunduğunu, özellikle Tıp Fakültesi’nin ardından Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği fakültelerinin en kısa sürede kazandırılması gerektiğini ve bunu yapacak güçlü kadroların da Hitit Üniversitesi’nde bulunduğunu anlatan Alkan, “Lazım olan tüm birimlerin projeleri yapıldı. Bütçe çerçevesinde ihaleye çıkılacak aşamada” ifadelerini kullandı.

“Sahip olduğunuz kültür birikimi, bizim yaptığımız çalışmaları çok çok geride bırakacaktır. Hep bizden daha fazlasını yapacak birine bu görevi devretmeyi istemiştim. Bir Çorumlu olarak, meslektaşınız olarak size gönülden başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını tamamlayan Alkan, kendisinin Çorumlu olması nedeniyle kentle diyaloğunun hiçbir zaman kopmayacağını, emeğini her zaman Üniversite ve Çorum için kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Alkan’dan görevi devralan yeni Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yaptığı konuşmada 8 yıl boyunca canla başla çalışan Prof. Dr. Alkan’a teşekkür etti. Anadolu’nun mümbit bir şehrinde böyle bir üniversite oluşturmanın her babayiğidin harcı olmadığını kaydeden Öztürk, “Çıtayı yere düşürmeyeceğiz. Üniversite’nin başarı çıtasını daha da yükselteceğiz” dedi.

Profesör Alkan’la temaslarının devam edeceğini, Hitit ailesinin Alkan’ı kolay kolay bırakmayacağını belirten Öztürk, “Bu kadar kalıcı eseri yapan birinin peşini bırakmayız. Bu bir vedalaşma değil. Sizinle yakın temasımız her zaman sürecek. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz de inşallah işlerimizle, alacağımız mesafelerle birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Taş üstüne taş koymaya, Çorum’u üniversiteler içinde daha da ileri sıralara çıkartmaya çalışacağız. Her çalışma ortamında başarı huzurdan geçer. Önceliğim üniversitemizde var olan huzur ortamını sürdürmek. Birlikte huzur ve mutlulukla çalışacağız. Gelişmeleri hep birlikte takip edip, çalışmalara destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Reha Metin Alkan, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e Hitit Üniversitesi rozetini taktıktan sonra rektörlük cübbesini giydirdi. Alkan sonrasında çiçek ve kalem verdi. (Taner ŞİMŞEK)