Üniversiteliler, obezite konusunda halkı uyardı

HİTÜ Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beslenme ve Diyetetik Kulübü “Dünya Obezite Günü” kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik geçtiğimiz 4 Mart 2022 Cuma günü 16.00-19.00 saatleri arasında ilimizin gözde alışveriş ve eğlence mekanı olan AHL Park AVM’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

HİTÜ Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün gönüllü üyeleri ve Diyetisyen Şeyma Sarıkabak'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte AHL Park AVM’de stant açtı.

Etkinlikte, standı ziyaret edenlere beden kitle indeksi ve tansiyon ölçümü yapılarak obezite ve sağlık hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

