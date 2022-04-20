Üniversiteli İrem’in ani ölümü üzdü
Çorum'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi caddede yürüdüğü esnada bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Gazi Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İrem Ari, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızın arkadaşları 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen İrem Ari, hayatını kaybetti.
Genç kızın Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu, cenazenin otopsinin ardından memleketi Muş’a gönderileceği öğrenildi.
HİTÜ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Hitit Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından İrem Ari için başsağlığı mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı; “Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencimiz İrem Ari’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz.”
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