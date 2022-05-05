Üniversiteli gençler, origami atölyesi öğrencileriyle buluştu
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Bolat'ın “Oyun ve Oyun Materyalleri” dersine davet edilen Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf Öğretmeni Gülser Kırış ile origami atölyesi öğrencileri, Çorum Mimar Sinan Mahallesi İl Halk Kütüphanesi’nde “Origami Oyuncaklar, Storygami, Origami Masalı” konu başlıklarındaki faaliyetlerini sundu.
Güncel 05.05.2022, 18:52
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Origaminin oyun materyali olarak kullanılmasının haricinde Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’nin de (BİLSEM) kurucu olduğu Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki on tane Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte yürütülen “Origamili Derslerim” isimli eTwinning projesinin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında proje etkinlikleri anlatıldı.
BİLSEM öğrencileri, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan ve kütüphane personeli evsahipliğinde gezici kütüphanenin ve İl Halk Kütüphanesi’nin bölümlerini de gezerek hem kitapları incelediler, hem de okumak için kitaplar alarak etkinliği sonlandırdılar.
(Haber Merkezi)
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