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Üniversiteli gençler gönül sofralarında biraraya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları “En Uzun Gönül Sofrası” kurarak Hitit Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin bu Ramazan ayında ailelerinden uzakta olduklarını hissettirmemek adına bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 500 üniversite öğrencisi genç, 45 farklı aile evinde ve Velipaşa Hanı’nda misafir edildi. Öğrenciler, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un daveti üzerine çeşitli evlerde ağırlandılar. 

Güncel 13.04.2022, 23:01
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Üniversiteli gençler gönül sofralarında biraraya geldi

MİLLETVEKİLLERİ VE TÜM KADEME 
ÖĞRENCİLERİ EVİNDE MİSAFİR ETTİ
Temur ve ekibi tarafından günler öncesinde planlanan etkinliğe tüm teşkilat kademeleri dahil edildi ve tek tek misafir kabul edecek kişiler belirlendi. Öğrencileri evlerinde misafir edenler arasında Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in yanı sıra İl Başkan Yardımcılarından Yılmaz Peker, Ali Evlüce, Elvan Börekçi, Ahmet Danlı, Ahmet Aytuğ Kahraman Tekin, Osman Aktı, Erhan Yumlu, Abdullah Gömeç, Etem Ertan Doyuran ve birçok parti yöneticisi vardı. 
CEYLAN VE AŞGIN 200 GENÇLE BULUŞTU
Gençlerin yoğun taleplerinin hiç birisini geri çevirmek istemeyen AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kendi evlerinde misafir edecekleri öğrencileri alarak Velipaşa Hanı’nda yaklaşık 200 öğrenciyi ağırladı. Programdan duydukları memnuniyeti dile getiren Ceylan ve Aşgın Ramazan ayında da bir çok kez öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getirdiler. 
TEMUR RİCA ETTİ VALİ İSE KIRMADI
AK Parti Teşkilatlarının yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un Vali Mustafa Çiftçi’ye gençleri misafir etme noktasında talebini iletmesi üzerine büyük bir memnuniyet ile misafir edeceğini dile getiren Vali Çiftçi de 5 üniversite öğrencisini hanesinde misafir etti. 
Vali Çiftçi’nin yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, TKDK Müdürü Mustafa Mansur Yalvaçer, Kızılay Başkanı Hüseyin Kılıç, MYO Müdürü Zekeriya Işık, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Seyfettin Zengin, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyeleri Kenan Özüyağlı, Ertuğrul Eren, Ubeydullah Ahıskalı, Aybike Turizm Sahibi Yasir Küçük te öğrencileri evlerinde misafir etti.
TEMUR’DAN TEŞEKKÜR 
Program sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur şunları söyledi: “Her zaman söylüyoruz gençlerin partisi Ak Partidir. Bizler genç kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Üniversiteli kardeşlerimiz bu ramazan ailelerinden uzaktalar belki fakat burada da büyük bir aileye sahip olduklarını göstermek istedik ve gösterdik. Bu organizasyonda emeği geçen tüm büyüklerime ve genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Organize ve koordinasyonu son derece yüksek bir program oldu. Gençleri bulundukları yerden aldık, hanelerimizde misafir ettik ve tekrar istedikleri yere bıraktık. Hem aileler için hem de gençler için Müthiş bir program oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimiz için fikirler üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Her Ramazan Akşamı İftardan Sonra Velipaşa Hanı’nda etkinliklerimiz devam edecektir. Tüm gençlerimizi bu vesileyle davet ediyorum.”


(Haber Merkezi)
 

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