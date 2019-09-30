Üniversiteli gençler Emre Kaya ile coştu

Ünlü sanatçı Emre Kaya, Çorum’da Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu içinde verdiği konserinde sevilen şarkılarıyla alanı alanını dolduran yüzlerce öğrenciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Dillerden düşmeyen sevilen şarkılarıyla konser alanını hınca hınç dolduran yüzlerce Hitit Üniversiteli gence güzel bir gece yaşatan ve kariyeri boyunca bir çok hit şarkıya imza atan ünlü sanatçı Emre Kaya, sahne şovlarıyla da izleyenleri adeta büyüledi.

Genç şarkıcının konserin bir bölümünde sahneden inerek genç hayranlarıyla birlikte söylediği şarkılar ve sahne dansları görülmeye değer anlar yaşattı.

Konserin bir bölümünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeli de izleyerek gençlerin coşkusuna ortak oldu.

(Volkan SINAYUÇ)