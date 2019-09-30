Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105033
ALTIN
267.557
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9466
EURO
6.1584

Üniversiteli gençler Emre Kaya ile coştu

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından organize edilen “Hitit’e Hoş geldin Şenliği” kapsamında pop müziğin başarılı ismi Emre Kaya gençlerle buluştu.

Üniversiteli gençler Emre Kaya ile coştu

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından organize edilen “Hitit’e Hoş geldin Şenliği” kapsamında pop müziğin başarılı ismi Emre Kaya gençlerle buluştu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:10
Üniversiteli gençler Emre Kaya ile coştu

Ünlü sanatçı Emre Kaya, Çorum’da Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu içinde verdiği konserinde sevilen şarkılarıyla alanı alanını dolduran yüzlerce öğrenciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Dillerden düşmeyen sevilen şarkılarıyla konser alanını hınca hınç dolduran yüzlerce Hitit Üniversiteli gence güzel bir gece yaşatan ve kariyeri boyunca bir çok hit şarkıya imza atan ünlü sanatçı Emre Kaya, sahne şovlarıyla da izleyenleri adeta büyüledi.

Genç şarkıcının konserin bir bölümünde sahneden inerek genç hayranlarıyla birlikte söylediği şarkılar ve sahne dansları görülmeye değer anlar yaşattı.

Konserin bir bölümünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeli de izleyerek gençlerin coşkusuna ortak oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
En güzel hobi bahçesi
En güzel hobi bahçesi
EYT’liler Ekim’de düzenleme bekliyor
EYT’liler Ekim’de düzenleme bekliyor
Üvey evlat işleminden turizm de payını alıyor
Üvey evlat işleminden turizm de payını alıyor
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Elektrik ve doğalgaz istatistikleri açıklandı
Elektrik ve doğalgaz istatistikleri açıklandı
Büfeye giren hırsız “Bu kadarına da pes” dedirtti
Büfeye giren hırsız “Bu kadarına da pes” dedirtti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim