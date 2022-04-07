Üniversiteli Egemen, toprağa verildi
İstanbul'da ormanda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hamit Egemen, Sungurlu'da toprağa verildi.
Güncel 07.04.2022, 18:25
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İstanbul’da Makina Mühendisliği okuyan Hamit Egemen’den ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Yapılan araştırmalar sonucu Hamit Egemen’in cansız bedeni bir yurdun yanında ormanlık alanda bulundu. Hamit Egemen’in cenazesi sabaha karşı Sungurlu ilçesine getirildi. Daha sonra köyü Muratkolu’na götürüldü. Egemen’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. (Yusuf ÇINAR)
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