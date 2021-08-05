Üniversitelerde tercihler başladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada üniversite tercihleri dünden itibaren 20 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. 5 Ağustos 2021 itibarıyla ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılan YKS tercih ekranı ile milyonlarca aday başvurularını tamamlamaya hazırlanıyor”

(Haber Merkezi)

