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Üniversiteler açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “En kısa sürede yükseköğretimde de eğitimi başlatacağız” dedi.

Güncel 15.10.2020, 18:33
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Üniversiteler açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Erken seçimin kabile devletlerinin yapacağı iş olduğunu ve seçimin 2023 yılı Haziran ayında olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler” dedi.

Türkiye’nin Libya, Suriye gibi bölgelerde yaşananlara sessiz kalmadığını ve kalamayacağını söyleyen Erdoğan, “Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Libya'da zulüm var, sessiz kalamayız. Suriye'de zulüm var, ne yapalım, sessiz mi kalalım. Somali'deki zulmü seyir mi edelim. Bunlar bizim kardeşlerimiz, biz duramayız. Tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. O yüzden biz durmaz ve oralarda da görevimizi yerine getirmenin gayreti içinde oluruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın sondaj gemisiyle birlikte yapılan çalışmaları bizzat takip edeceğini belirterek yeni müjdeler açıklamak istediklerini vurguladığı açıklamasında pandemi sürecinde kapalı olan üniversitelerin de en kısa sürede eğitime başlayacağını dile getirdi.

(İHA)

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