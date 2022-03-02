Üniversiteden “Dünya Obezite Günü farkındalık” etkinliği

Etkinlik, 4 Mart Cuma günü 16.00-19.00 saatleri arasında AHL Park Alışveriş Merkezinde gönüllü kulüp üyeleri ve Diyetisyen Şeyma Sarıkabak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, beden kitle indeksi ve tansiyon ölçümü, obezite ve sağlık hakkında bilgiler içeren broşürleri dağıtılacak. Etkinliğe tüm Çorum halkı davetli.

